قنصل مصر في نيويورك: التنظيمات الإرهابية انبثقت من «الإخوان»

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ألقى السفير أحمد فاروق، القنصل العام في نيويورك، محاضرة بعنوان "جذور التطرف في الشرق الأوسط: رؤية مصرية" بجامعة كولومبيا، وهي من أكبر الجامعات الأمريكية، وجاءت المحاضرة في مقر كلية العلاقات الدولية، وحضرها عميد الكلية وأساتذتها، إضافة إلى عدد كبير من الدارسين بكلية العلوم السياسية.

عرضت المحاضرة تسلسلاً تاريخياً لنشأة جماعة الإخوان وتطورها، إلى أن أصبحت التنظيم الذي انبثقت منه كافة التنظيمات الإرهابية، وأن محاربة الفكر المتطرف أهم بكثير من محاربة الإرهابيين حيث أنهم نتاج لهذا الفكر الشرير، كما تم استعراض دراسة أجراها أحد مكاتب المحاماة البريطانية الدولية بشأن جرائم الإخوان منذ نشأتها.

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وأعقب المحاضرة نقاش عام استغرق أكثر من ساعة، تم فيه الرد على كل الحجج التي تطرحتها بعض وسائل الإعلام ومراكز الفكر الأمريكية عن سلمية الإخوان وأهمية التعامل معهم كقوة سياسية.

وذكر دكتور ستيوارت جوتليب، عميد كلية العلاقات الدولية والسياسية العامة، أنه بحث في غاية الأهمية، يلقي الضوء على نقاط كثيرة غفلها الباحثون، وينبغي أن تكون في الاعتبار عند صانع القرار، مضيفًا أن الكلية ستدعو السفير فاروق إلى إلقاء سلسلة من المحاضرات في مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.