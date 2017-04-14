أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

قنصل مصر في نيويورك: التنظيمات الإرهابية انبثقت من «الإخوان»

Google+ Print
قنصل مصر في نيويورك: التنظيمات الإرهابية انبثقت من «الإخوان» قنصل مصر في نيويورك: التنظيمات الإرهابية انبثقت من «الإخوان»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ألقى السفير أحمد فاروق، القنصل العام في نيويورك، محاضرة بعنوان "جذور التطرف في الشرق الأوسط: رؤية مصرية" بجامعة كولومبيا، وهي من أكبر الجامعات الأمريكية، وجاءت المحاضرة في مقر كلية العلاقات الدولية، وحضرها عميد الكلية وأساتذتها، إضافة إلى عدد كبير من الدارسين بكلية العلوم السياسية.

عرضت المحاضرة تسلسلاً تاريخياً لنشأة جماعة الإخوان وتطورها، إلى أن أصبحت التنظيم الذي انبثقت منه كافة التنظيمات الإرهابية، وأن محاربة الفكر المتطرف أهم بكثير من محاربة الإرهابيين حيث أنهم نتاج لهذا الفكر الشرير، كما تم استعراض دراسة أجراها أحد مكاتب المحاماة البريطانية الدولية بشأن جرائم الإخوان منذ نشأتها.

شاهد أيضا

وأعقب المحاضرة نقاش عام استغرق أكثر من ساعة، تم فيه الرد على كل الحجج التي تطرحتها بعض وسائل الإعلام ومراكز الفكر الأمريكية عن سلمية الإخوان وأهمية التعامل معهم كقوة سياسية.

وذكر دكتور ستيوارت جوتليب، عميد كلية العلاقات الدولية والسياسية العامة، أنه بحث في غاية الأهمية، يلقي الضوء على نقاط كثيرة غفلها الباحثون، وينبغي أن تكون في الاعتبار عند صانع القرار، مضيفًا أن الكلية ستدعو السفير فاروق إلى إلقاء سلسلة من المحاضرات في مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها