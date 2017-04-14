لماذا ارتدى «كهربا» شارة القيادة في مباراة الاتحاد والقادسية؟

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حمل المصري محمود عبد المنعم كهربا المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي والمعار من نادي الزمالك، شارة قيادة فريقه السعودي اليوم، خلال مباراة القادسية، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري جميل لأول مرة، والتي أحرز خلالها الهدف الثاني لفريقه خلال المباراة في الدقيقة 57.

ويعود سبب ارتداء كهربا شارة القيادة فى مباراة اليوم، فى إطار الخطوة التى أقدم عليها مسئولى نادي الاتحاد لتكريم لاعبيه نظير ما يقدمونه من مستويات جيدة هذا الموسم، وكانت البداية الجولة الماضية عندما ارتدى شارة القيادة للكويتي فهد الأنصاري، في مباراة الجولة الـ22، والتي جمعت الفريق أمام النصر وانتهت التعادل 1 - 1 على أن يكون الدور المباراة المقبلة على التشيلي فيلانويفا، فى مباراة الجولة الـ24، عندما يحل الاتحاد ضيفا على الاتفاق.

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ويحتل نادي الاتحاد المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 45 نقطة.