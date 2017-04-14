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حظك اليوم برج السرطان السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: يهدّئ هذا اليوم من عصبيتك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات الراقية ويسهّل الخطى للقيام بمشاريع كبيرة

عاطفياً: يحمل هذا اليوم ظروفاً سهلة وقد يعيد لمّ الشمل ويقرّب المسافة بينك وبين الحبيب، وتمضيان معاً أوقاتاً مريحة بعيدة عن الهموم

صحياً: عليك تجنّب مجاري الهواء لأنك تكون أكثر حساسية للبرد والأمراض

 

ابراج مكتوب

 

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

 

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