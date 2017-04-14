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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تنفتح في وجهك مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائداً في بداية الشهر

عاطفياً: تعاطف مع الحبيب ولا تدع البسمة تغيب عن وجهك، تصلك تأثيرات إيجابية تسلّط عليك الأنظار وتسلب اهتمام الحبيب

صحياً: حاول التروي والتقاط أنفاسك قبل الغوص في اهتماماتك المتشعبة

 

ابراج مكتوب

 

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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