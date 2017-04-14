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حظك اليوم برج الحمل السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: يحرك هذا اليوم أموراً في المجال المهني لحسن الحظ أن أرباب العمل يساندونك في كل خططك ومشاريعك

عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات التي كنت تتمنى لو تتحقق يوماً ما

صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين

 

ابراج مكتوب

 

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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