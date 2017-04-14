بالصور.. مئات المسيحيين يتوافدون على "مارجرجس" طنطا لأداء "الجمعة العظيمة"

الغربية - مروة شاهين:

توافد المئات من المسيحيين على مقر كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا، مساء اليوم، لأداء صلاة "الجمعة العظيمة".

وفي السياق، أكد المتوافدون على الكنيسة تماسكهم وإصرارهم على الصلاة داخل الكنيسة، التي شهدت التفجير الإرهابي الذي أسفر عن سقوط 29 شهيدًا وأكثر من 75 مصابًا آخرين الأحد الماضي، وأضاف بعضهم أن وجودهم بالمئات وبينهم الأطفال والنساء أفضل رد على الإرهاب الذي يحاول منعهم عن صلواتهم.

وحرص أيضًا عدد من الشمامسة من أقارب ضحايا تفجير الأحد على التواجد داخل مقر الكنيسة. وقال بولا يوليس، وهو شماس أصيب ابنه في الحادث الأليم، إن تواجده وغيره من المسيحيين في هذا اليوم يحمل رسالة قوية بأن مسيحيو مصر لا يعرفون المستحيل وصامدون بالصلوات والتقرب إلى ربهم.