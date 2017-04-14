أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. مئات المسيحيين يتوافدون على "مارجرجس" طنطا لأداء "الجمعة العظيمة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (1)أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (1)

أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (2)أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (2)

أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (3)أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (3)

أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (4)أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (4)

أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (5)أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (5)

أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجسأداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس

أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (8)أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (8)

أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (9)أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (9)

أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (10)أداء الجمعة العظيمة بكنيسة مارجرجس (10)

الغربية - مروة شاهين: 

توافد المئات من المسيحيين على مقر كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا، مساء اليوم، لأداء صلاة "الجمعة العظيمة".

وفي السياق، أكد المتوافدون على الكنيسة تماسكهم وإصرارهم على الصلاة داخل الكنيسة، التي شهدت التفجير الإرهابي الذي أسفر عن سقوط 29 شهيدًا وأكثر من 75 مصابًا آخرين الأحد الماضي، وأضاف بعضهم أن وجودهم بالمئات وبينهم الأطفال والنساء أفضل رد على الإرهاب الذي يحاول منعهم عن صلواتهم.

وحرص أيضًا عدد من الشمامسة من أقارب ضحايا تفجير الأحد على التواجد داخل مقر الكنيسة. وقال بولا يوليس، وهو شماس أصيب ابنه في الحادث الأليم، إن تواجده وغيره من المسيحيين في هذا اليوم يحمل رسالة قوية بأن مسيحيو لا يعرفون المستحيل وصامدون بالصلوات والتقرب إلى ربهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها