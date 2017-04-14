البرادعي: المشهد الشيطاني يستمر في سوريا ويزداد قبحا

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قال الدكتور محمد البرادعي، في تدوينة له، اليوم الجمعة، عبر موقع "تويتر": "المشهد الشيطاني يستمر في سوريا ويزداد قبحًا".

وتسائل البرادعي: "هل هناك حقا من يتكلم باسم الشعب السوري وحقه في الحياة والكرامة الإنسانية؟"، مختتمًا: "أشك كثيرًا".

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كانت الأزمة السورية تصاعدت في الآونة الأخيرة بعد هجوم كيماوي على مدينة خان شيخون، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

واتهمت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون نظام بشار الأسد بشن الهجوم، وقصفت مدمرتان أمريكيتان مطار الشعيرات الحربي لردع الجيش النظامي عن استخدام الأسلحة الكيماوية.