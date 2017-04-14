«رقم جديد للقيصر».. ملامح من لقاء الدراويش والشرقية

التحرير

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حقق فريق الإسماعيلي الفوز على نظيره الشرقية، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع الـ22 المؤجل من الدوري المصري.

واستطاع الدراويش أن يحقق من المباراة مكاسب عديدة، تستعرضها "التحرير" في التقرير التالي.



الفوز الثاني لشتراكا

استطاع التشيكي فرانز شتراكا، المدير الفني لفريق الإسماعيلي ان يحقق الفوز الثاني له مع الدراويش هذا الموسم، إذ كان الفوز الأول له في مباراة النصر للتعدين، وفاز ال|سماعيلي، بنتيجة 5-1.

يذكر أن شتراكا خاض مع الدراويش 6 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين (النصر للتعدين - الشرقية)، وتعادل في 3 مباريات أمام كل من (الأهلي - طلائع الجيش - الاتحاد السكندري)، وتلقى هزيمة وحيدة من مصر للمقاصة.

الهدف الـ60 لحسنى عبد ربه

تمكن حسني عبد ربه من إحراز هدفين، في شباك الشرقية، ليرفع رصيده التهديفي في مسيرته إلى 60 هدفًا، منذ أن تم تصعيد إلى الفريق الأول بالدراويش عام 2001.

شباك نظيفة

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خرج محمد عواد حارس مرمى الدراويش، من المباراة وشباكه نظيفة، إذ أن أخر مباراة حافظ فيها عواد على مرماه، كانت في فبراير الماضي أمام الأهلى، وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل السلبي.

الهدف الـ33

بعدما سجل الإسماعيلي، ثلاثية اليوم في مرمى الشرقية، رفع رصيده التهديفي هذا الموسم في الدوري إلى 33 هدفًا، جمعهما خلال 22 مباراة.

الرقم 8

يعد فوز اليوم هو الثامن للدراويش على حساب الشرقية في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، إذ التقيا الفريقان من قبل في 11 مباراة، نجح الإسماعيلي في الفوز بـ7 مباريات، وتعادلا في 4.

كما يعتبر فوز الإسماعيلى اليوم، هو الثامن له هذا الموسم، خلال 23 مباراة خاضها الفريق في الدوري.



الرقم 6

بعدما سجل الثنائي، حسني عبد ربه، وإبراهيم حسن، ثلاثية الدراويش اليوم في شباك الشرقية، رفع كل منهما رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 6 أهداف، كأكثر لاعبى الدراويش إحرازا للأهداف.