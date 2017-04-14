مدرب بيدفيست لـ«التحرير»: هذا هو الفارق بين الأهلي وسموحة

التحرير

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قال جافين هانت المدير الفني ليدفيست ويتس الجنوب إفريقي، إن الفارق بين الأهلى وسموحة كبير فى الإمكانات الفنية وأيضا فى مستوى الفريق وشهرته، فيكفى أنك تلاعب اسم مثل الأهلي.

ويستضيف سموحة نظيره بيدفيست، غدًا السبت، في إياب دور الـ32 "مكرر" من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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وأضاف هانت لـ«التحرير»: «فضلت إراحة 6 عناصر من الفريق الأساسي، لم يسافروا معنا، تركيزي منصب على الدوري الجنوب إفريقي»، موضحًا «لدينا أكثر من مواجهة قوية منتظرة في الدوري، من بينهم صن داونز، الأهم هو بطولة الدوري وليس الكونفدرالية».

وتابع: «ولذلك أعمل بأقصى جهدي من أجل كتابة إنجاز للفريق والتتويج بلقب الدوري.. وإذا كانت مواجهة سموحة في دوري الأبطال، كان الاهتمام سيكون أكبر. ولكن الكونفدرالية ليست بتلك الأهمية».