صورة وخبر: نازحو الموصل.. رحلة الباحثين عن مأوى

كتب - علاء المطيري:

تواصل القوات العراقية معاركها ضد مسلحي "داعش" في شوارع الجانب الغربي من مدينة الموصل؟

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، صورة ترصد فوج من النازحين لحظة وصولهم إلى إحدى مراكز الفحص قبل نقلهم إلى معسكرات النزوح في المناطق التي تسيطر عليها القوات العراقية بالمدينة.

وتظهر الصورة شاب يتم تفتيشه وفي يده حقيبة سوداء صغيرة.

وتعرض الجانب الغربي من المدينة لغارات وعمليات قصف بالتوازي مع القتال الدائرة بين القوات العراقية ومسلحي "داعش" الذين مازالوا يسيطرون على بعض المناطق بالجانب الغربي من المدينة.