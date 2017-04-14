أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

كندا تفرض عقوبات على 27 مسؤولا سوريا

Google+ Print
كندا تفرض عقوبات على 27 مسؤولا سوريا كندا تفرض عقوبات على 27 مسؤولا سوريا

مصراوي Masrawy

كريستيا فريلاند

أوتاوا- (أ ش أ):

أعلنت كريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، أن بلادها فرضت عقوبات على 27 مسؤولا رفيعا في السورية، والذين سيخضعون لتجميد أصولهم هناك وحظر التعامل المالي معهم.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية - في بيان، نقلته قناة (روسيا اليوم) ، اليوم الجمعة -، "الهجوم بالأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي في جنوب أدلب جريمة حرب وهو غير مقبول .. وأن كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأضافت فريلاند، أن كندا تساهم في التحقيقات حول استخدام الأسلحة الكيميائية وجمع الأدلة ، وتدعم إجراء محاكمة بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الصحة يكشف تفاصيل خطة الحكومة لعلاج مرضى فيروس سي خلال عام

وزير الصحة يكشف تفاصيل خطة الحكومة لعلاج مرضى فيروس سي خلال عام

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

نائب برلماني: كافة وثائق الحكومة تؤكد "مصرية تيران وصنافير"

نائب برلماني: كافة وثائق الحكومة تؤكد "مصرية تيران وصنافير"

الإخبارية: حجب قناة "بي إن سبورت" في السعودية قريبًا

الإخبارية: حجب قناة "بي إن سبورت" في السعودية قريبًا