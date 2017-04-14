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وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي تضامنًا مع ضحايا الكنيستين

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مصراوي Masrawy

وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلاميوقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي

وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (2)وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (2)

وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (3)وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (3)

وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (4)وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (4)

وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (5)وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (5)

وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (6)وقفة صامتة بالشموع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي (6)

كتب- مصطفى المنشاوي:

تصوير- علاء القصاص

اصطف العشرات من المواطنين وممثلي وسائل الإعلام أمام الباب الرئيسي لمدينة الإنتاج الإعلامي، يرتدون الزي الأسود ويحملون الشموع للتضامن مع ضحايا التفجيرين الإرهابيين بكنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

وشهدت المنطقة تشديدات أمنية مكثفة، حيث وضعت قوات الأمن الحواجز، لتنظيم الواقفة.

وكانت وزارة الهجرة، أعلنت الجمعة، عن تنظيم وقفة تأبينية للتضامن مع ضحايا حادثتي الكنيستين المرقسية بالإسكندرية، ومارجرجس بطنطا، تزامنًا مع الجمعة الحزينة، واسبوع الآلام بكنائس ، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب المصري، وعدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الوقفة سيشارك بها شباب "تحيا مصر"، وأبناء الجيل الثاني، والثالث من أبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي.

وشهدت مختلف الكنائس المصرية اليوم الجمعة قداس "الجمعة الحزينة" وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما اتشحت الكنائس بالسواد وعلقت الستائر السوداء بها، في تقليد كنسي يرتبط بذكرى صلب السيد المسيح.

واستهدف حادثين إرهابيين كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، ما أسفر عن استشهاد نحو 45 مواطنًا وإصابة أكثر من مائة. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين.

 

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