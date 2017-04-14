نقيب أئمة قنا: الأوقاف أحالتني للتحقيق بعد كشفي لمساجد يسيطر عليها "داعش"

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ قرشي سلامة، نقيب الأئمة السابق بمحافظة قنا، إن وزارة الأوقاف أحالته للتحقيق، بعد كشفه عن 21 مسجدًا بالمحافظة يسيطر عليها أعضاء يتبنون فكر تنظيم داعش الإرهابي قبل عامين- على حد قوله.

وأضاف سلامة- في تصريحات لمصراوي، الجمعة- أن وزارة الأوقاف منعته من التحدث لوسائل الإعلام أيضا، بعد تصريحاته حول سيطرة داعش على بعض المساجد في قنا، ومن ذلك الحين لم يتمكن من الإدلاء بأي تصريحات، على الرغم من أنها لمصلحة الوطن.

ورفض نقيب أئمة قنا، الإفصاح عن مدى تحرك وزارة الأوقاف، تجاه المساجد التي أعلن سيطرة تنظيم داعش عليها، خوفا من مجازاته مرة أخرى.

وكان "مصراوي"، رصد المسجد الذي شيده الانتحاري ممدوح أمين البغدادي، بنجع الحجيري بقرية الظفرية بمحافظة قنا على نفقته الشخصية، والذي يعد المتهم الرئيسي في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، طبقا للبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية.