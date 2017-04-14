بالصور.. "مولد الدسوقي" في كفر الشيخ... حضرت الذكرى وغاب المحتفلون

كفر الشيخ - إسلام عمار:

"حضرت ذكرى مولد الرجبي الدسوقي وغاب المحتفلون".. هكذا الأمر، اليوم الجمعة، في أول يوم من تلك الاحتفالات، حيث تخلو ساحات مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي من المحتفلين، وتوافَدَ عدد قليل جدًّا من الزائرين للمقام، وخلت ساحات الميدان الإبراهيمي من المحتفلين به، على عكس العام الماضي وما قبله.

بوسف الداودي، مواطن من أهالي مدينة دسوق، رجّح غياب المحتفلين بالمولد هذا العام، بحادث كنيستي طنطا والإسكندرية، ومدى حالة الحزن التي تعيشها جميع الطوائف المصرية، فسيطرت حالات من الخوف والقلق، أن تتعرض تلك الاحتفالات لمكروه.

من جانبه، أكد حسان بدير، تاجر حمص، أن عدم الإقبال اليوم ضرب كل توقعات تجار ساحات الميدان الإبراهيمي، الذين توقعوا إقبالاً كثيفًا في أول أيام الاحتفالات بتلك الذكرى، موضحًا أنه مع بداية الاحتفالات بمثل تلك المناسبات، وخاصة يوم الجمعة، يحدث رواج كبير، وتحديدًا في حركة بيع الحمص.

كانت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، أعلنت عن بدء الاحتفال بالمولد الرجبي للعارف بالله إبراهيم الدسوقي، بدايةً من اليوم الجمعة، ولمدة أسبوع، وتختتم تلك الاحتفالات ببرامج أخرى سيجرى الإعلان عنها، وسط عدم إقبال ملحوظ، في ظاهرة تحدث لأول مرة.