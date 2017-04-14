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الإسماعيلي يزيد معاناة الشرقية «في القاع» بثلاثية نظيفة

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الإسماعيلي يزيد معاناة الشرقية «في القاع» بثلاثية نظيفة الإسماعيلي يزيد معاناة الشرقية «في القاع» بثلاثية نظيفة

التحرير

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فاز فريق الإسماعيلي، على نظيره الشرقية، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذى جمع بينهما اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ22 المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز. 

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 5 من المباراة عن طريق اللاعب حسنى عبد ربه، لياتي بعدها إبراهيم حسن ويضيف الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة التاسعة.

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وفي الشوط الثاني، أضافت كتيبة الدراويش الهدف الثالث، عن طريق حسني عبد ربه في الدقيقة 57. 

بهذا الفوز، يرتفع رصيد الدراويش إلى النقطة 31 ليحتل المركز الـثامن في جدول الدوري، بينما يتوقف رصيد الشرقية عند النقطة 14، ليظل متذيلًا جدول الدوري. 

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التحرير

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