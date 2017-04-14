«الحرب على الأبواب»| الغواصات النووية المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع.. وقرار عاجل وخطير للزعيم الكوري

شيماء مصطفى

يبدو ان كوريا الشمالية، قد بدأت تدق طبول الحرب، فقد كشفت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية إن مخاوف العالم تتزايد بشأن شن كوريا الشمالية هجوماً نووياً، وسط تقارير عن استعدادها لتنفيذ تجربة نووية سادسة، وذلك تزامناً مع تصاعد القلق إزاء غواصاتها “الغامضة”، التي كانت قد اختفت عن شاشات الرادار

”الغواصات النووية” المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع

هذا وكتبت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حوالي 50 غواصة تابعة لكوريا الشمالية، اختفوا من على أجهزة الرادار قبل نحو سنتين، قبل أن يؤكد مسؤولون أمنيون في كوريا الجنوبية، أن عددا كبيرا منها عاد للظهور مجدداً، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن كوريا الشمالية قد تشن هجمات بصواريخ محملة بغاز السارين الكيماوي، في هجوم مشابه لذلك الذي تعرضت له بلدة خان شيخون في سوريا.

زعيم كوريا الشمالية يطالب السكان بإخلاء العاصمة

جديد بالذكر، أن التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تصاعد في الأسابيع الماضية، وسط تقارير عن عزم بيونج يانج تنفيذ التجربة النووية السبت، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة بعد المئة لولادة مؤسس النظام كيم إيل سونج، في الوقت الذي أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أوامر بإخلاء فوري للعاصمة بيونج يانج، بسبب الخلاف المتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أفادت “برافدا” الروسية، بإجلاء نحو 600 ألف شخص من العاصمة على وجه السرعة، وذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية مخاوف من تصرف متهور قريب لزعيم كوريا الشمالية، بعد أشهر من تعمده إجراء تجارب نووية.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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