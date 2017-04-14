أم القنابل.. أكبر قنبلة غير نووية في العالم تضرب أفغانستان (إنفوجراف)

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها استخدمت قنبلة يطلق عليها "أم القنابل" ضد مواقع لتنظيم "داعش" في أفغانستان، مشيرة إلى أنها أكبر قنبلة غير نووية يتم استخدامها في الحروب.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، الجمعة، أن القنبلة التي ألقتها طائرة أمريكية على مخابئ جبلية تابعة لمسلحي "داعش" أدت إلى مقتل 36 شخصًا منهم.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية رسمًا توضيحيًا للقنبلة ومواصفاتها كما يلي:

هي قنبلة عصف هوائي طراز )حي بي يو -43/بي) وكانت أول تجربة لها عام 2003 وتخلق عند انفجارها سحابة فطر عيش الغراب يمكن رؤيتها على بعد 32 كيلومتر.

تصميم القنبلة يتكون من زعانف شبكية وغلاف من الألومنيوم، ويصل طولها إلى 9.1 متر، ووزنها 9.8 طن، ويتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية "جي بي إس".

تحمل القنبلة مادة متفجرة "إتش 6" وتصل حمولة القنبلة منها 8.4 طن، وهي مصممة للانفجار قبل اصطدامها بالأرض، وينتج عنها موجة انفجارية مدمرة قبل الاصطدام بالأرض يمتد تأثيرها إلى مسافة 150 متر.

وأول استخدام للقنبلة في أفغانستان في 13 أبريل الجاري وتم إلقاؤها من طائرة شحن عسكري "إم سي 130".