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فيديو| أمين: «مش عيب تكون مخبر للبلد.. دي نخوة»

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فيديو| أمين: «مش عيب تكون مخبر للبلد.. دي نخوة» فيديو| أمين: «مش عيب تكون مخبر للبلد.. دي نخوة»

التحرير

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أيد الإعلامي تامر أمين، رصد وزارة الداخلية مكافأة بلغت 500 ألف جنيه لمن يرشد عن أي عنصر من الخلية المنفذة لتفجير كنيسة مارجرجس في طنطا.

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، ​أنه لا يعترض على أن يكون مخبرًا لمصر، قائلًا: "مش عيب نكون مخبرين لبلدنا، دي الحقيقة ومش عيب، المصريين ماشيين يبحلقوا في بعض.. مش عشان الفلوس دي نخوة منهم".

وتابع: "الإرهابيون ليهم دماغهم وقافلين عليها وإحنا لازم نغير طريقة مواجهتهم"، موضحا أن أصحاب الفكر المتطرف لا يصلون بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

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