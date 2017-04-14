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بكري: القرضاوي والإخوان «لا يعرفون الدين الصحيح»

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بكري: القرضاوي والإخوان «لا يعرفون الدين الصحيح» بكري: القرضاوي والإخوان «لا يعرفون الدين الصحيح»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن "الدين الإسلامي سمح ولا يسمح بإرهاب أشخاص أو تفجيرهم"، مشدّدًا على ضرورة التكاتف للمرور من الفترة الصعبة التي نعيشها.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية وأسرار"، أن "يوسف القرضاوي وجماعة الإخوان لا يعرفون للدين الصحيح طريقًا، ويسعون إلى خلط المفاهيم، ويطلقون تصريحات على النقيض مما هو عليه الدين الإسلامي".

أكد بكري، أن "قبيلة الأشراف" بريئة من العمليات الإرهابية، مشدّدًا على أنه لا يجب إطلاق اتهامات تحمل صفة العمومية.

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يُشار إلى أن المتهم بتنفيذ عملية تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، محمود حسن مبارك عبد الله، ينتمي إلى قبيلة «الأشراف» بمحافظة قنا، ومتزوج من سيدة تنتمي إلى القبيلة ذاتها، طبقًا لبيان وزارة الداخلية. 

 

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التحرير

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