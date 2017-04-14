منتقبة ترسم «صليب مقلوب ونجمة إسرائيل» في شوارع كفر الشيخ

التحرير

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كتب:- عمرو الشامي

نشرت مواطنة تدعى آمال سليمان، من سكان منطقة غرب كفر الشيخ، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، صورة بها عبارات ورموز مجهولة منقوشة على سور بجوار منزلها، يقع بين مدرستي سيدي طلحة الابتدائية، والسادات الإعدادية، ما تسبب قي إثارة القلق بين الأهالي.

وأضافت سليمان أنها بسؤالها صبية كانوا يلعبون بجوار المدرسة، أكدوا لها أن من قام بذلك سيدة منتقبة وفرت مسرعة.

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من جانبه قال اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إنه لا علم لديه بهذه العبارات المجهولة.

وأوضح مسلم، لـ"التحرير"، أنه سيسأل جهاز الأمن الوطني عن هذا الموضوع، إضافة إلى البحث في صحة هذه الواقعة والوقوف على ملابساتها، ثم توضيح الأمر.