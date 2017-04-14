دعوى قضائية ضد نتنياهو بسبب مصر.. والسياح اليهود يرفضون مغادرة سيناء

شيماء مصطفى

قدم مجموعة من الإسرائيليين، أمس الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل، ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير النقل والاستخبارات، يسرائيل كاتس، ورئيس سلطة الطيران.



وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إسرائيليين قدما دعوى قضائية إلى محكمة العدل العليا، يطالبان فيها بضرورة فتح معبر رفح على الفور، والسماح للسياح الإسرائيليين بالذهاب والسياحة في شبه جزيرة سيناء.



وأوضحت القناة أن حوالي 20 شخصا آخرين انضموا إلى مقدمي الدعوى القضائية وعلى رأسهم الكاتب الصحفي والمرشد السياحي، تسور شيزف،



وأشارت القناة إلى أن مقدمي الدعوى ذكروا في شكواهم أن القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بإغلاق معبر رفح من الناحية الإسرائيلية، يخالف قانون حرية الانسان في التنقل، وأضافوا أن القرار الإسرائيلي يمثل خرقا لاتفاقية السلام مع



ولفتت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أنه كان من المفترض أن تبت المحكمة في الدعوى، ظهر اليوم، لكن القاضي أجل البت في القضية إلى الغد.



كانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت معبر رفح بزعم وجود احتمالات لوقوع عمليات إرهابية في سيناء، وأطلقت سلطة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية تحذيرات للإسرائيليين المتواجدين في سيناء بضرورة الخروج منها، كما طالبت السياح المتوجهين إلى سيناء بضرورة الرجوع إلى إسرائيل وإلغاء حجوزاتهم السياحية.



من جهتهم رفض السياح الإسرائيليون تحذيرات وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إسرائيليين قدما دعوى قضائية إلى محكمة العدل العليا، يطالبان فيها بضرورة فتح معبر رفح على الفور، والسماح للسياح الإسرائيليين بالذهاب والسياحة في شبه جزيرة سيناء.وأوضحت القناة أن حوالي 20 شخصا آخرين انضموا إلى مقدمي الدعوى القضائية وعلى رأسهم الكاتب الصحفي والمرشد السياحي، تسور شيزف،وأشارت القناة إلى أن مقدمي الدعوى ذكروا في شكواهم أن القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بإغلاق معبر رفح من الناحية الإسرائيلية، يخالف قانون حرية الانسان في التنقل، وأضافوا أن القرار الإسرائيلي يمثل خرقا لاتفاقية السلام مع مصر والتي تنص على حرية انتقال مواطني البلدين في كلا الاتجاهين.ولفتت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أنه كان من المفترض أن تبت المحكمة في الدعوى، ظهر اليوم، لكن القاضي أجل البت في القضية إلى الغد.كانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت معبر رفح بزعم وجود احتمالات لوقوع عمليات إرهابية في سيناء، وأطلقت سلطة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية تحذيرات للإسرائيليين المتواجدين في سيناء بضرورة الخروج منها، كما طالبت السياح المتوجهين إلى سيناء بضرورة الرجوع إلى إسرائيل وإلغاء حجوزاتهم السياحية.من جهتهم رفض السياح الإسرائيليون تحذيرات الحكومة ووصفوها بأنها واهية ولا قيمة لها، مؤكدين أن إسرائيل يوجد بها إرهاب أيضا مثلما هو موجود في كل دول العالم.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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