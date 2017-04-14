دعوة لرئيس الفيفا لحضور قرعة المونديال العربي بالقاهرة

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركي بن خالد عن وصول شخصيات رفيعة المستوى للقاهرة، لحضور مراسم قرعة البطولة العربية للأندية، والتي تقام تحت سفح الأهرامات بالقاهرة يوم 5 مايو المقبل لتقسيم الفريق العربية، والتى تم تقسيم الفرق المشاركة فيها إلى 3 مجموعات خلال البطولة التي تحتضنها مصر في شهر يوليو المقبل.

وأكد الاتحاد أن رئيسه الأمير تركي بن خالد حريص على توجيه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ايفنتاينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، ورئيس الاتحاد الأسيوي الشيخ سلمان آل خليفة والشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الأسيوي وكبار رموز اللعبة على مستوى العالم.

جاء ذلك في الوقت الذي تقرر أن يشهد الأمير تركى بن خالد مراسم القرعة لإعلانه عن كافة التفاصيل والتطورات الخاصة بتنظيم البطولة؛ وخاصة حضور الجماهير والأندية المشاركة، خلال هذا المؤتمر.

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يصل الأمير تركي بن خالد للقاهرة يوم 3 مايو المقبل للتحضير مع مسئولي اتحاد الكرة لجدول أعمال الجمعية العمومية، والتي تقام على هامش القرعة.

وكان الاتحاد العربي قد أعلن أسماء الفرق التي تشارك في البطولة وهي: الأهلي والزمالك من مصر والهلال والنصر من السعودية والعين الإماراتي والفيصلي الأردني والنفط العراقي والترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي، بالإضافة إلى فرق نصر حسين داي الجزائري والمريخ السوداني والعهد اللبناني.

وتعتبر هذه البطولة هي الانطلاقة الحقيقية لهذا الاتحاد في تنظيم باقي الأحداث خلال المرحلة المقبلة.