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فوائد تناول البصل مع الرنجة والفسيخ وتأثيرها على جسم وصحة الإنسان

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فوائد تناول البصل مع الرنجة والفسيخ وتأثيرها على جسم وصحة الإنسان فوائد تناول البصل مع الرنجة والفسيخ وتأثيرها على جسم وصحة الإنسان

من العادات التى يحرص عليها المصريين فى الاحتفال بشم النسيم تناول البصل مع الرنجة والفسيخ، وهناك 7 فوائد من تناول البصل مع الفسيخ والرنجة نستعرضها فى النقاط التالية:

1- تناول البصل مع الفسيخ والرنجة يعتبر فاتح للشهية لأنه يحتوى على ألياف.-

2-البصل يحتوى على كبريت السليلوز الذى ينشط حركة المعدة.

3- يساعد تناول البصل الجسم على الإخراج.

4- تناول البصل يعطى الإحساس بالشبع مما يقلل من تناول الأسماك المملحة والرنجة.

5- تعد الزيوت الطيارة الموجودة فى البصل مطهرة للفم والمعدة والأمعاء.

6- الكراث بالبصل قاتل للميكروبات الضارة بالإنسان.

7- تناول البصل يقلل من احتمالات الإصابة بجلطة الدم.

ونعرض صورة إنفوجرافيك تبين تأثير وفوائد تناول البصل مع الرنجة والفسيخ وخاصة فى مناسبة شم النسيم.

 

 

المصدر : مصرفايف

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