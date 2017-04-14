فوائد تناول البصل مع الرنجة والفسيخ وتأثيرها على جسم وصحة الإنسان

من العادات التى يحرص عليها المصريين فى الاحتفال بشم النسيم تناول البصل مع الرنجة والفسيخ، وهناك 7 فوائد من تناول البصل مع الفسيخ والرنجة نستعرضها فى النقاط التالية:
1- تناول البصل مع الفسيخ والرنجة يعتبر فاتح للشهية لأنه يحتوى على ألياف.-
2-البصل يحتوى على كبريت السليلوز الذى ينشط حركة المعدة.
3- يساعد تناول البصل الجسم على الإخراج.
4- تناول البصل يعطى الإحساس بالشبع مما يقلل من تناول الأسماك المملحة والرنجة.
5- تعد الزيوت الطيارة الموجودة فى البصل مطهرة للفم والمعدة والأمعاء.
6- الكراث بالبصل قاتل للميكروبات الضارة بالإنسان.
7- تناول البصل يقلل من احتمالات الإصابة بجلطة الدم.
ونعرض صورة إنفوجرافيك تبين تأثير وفوائد تناول البصل مع الرنجة والفسيخ وخاصة فى مناسبة شم النسيم.
المصدر : مصرفايفإعلان - Ads إعلان - Ads