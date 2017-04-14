فوائد تناول البصل مع الرنجة والفسيخ وتأثيرها على جسم وصحة الإنسان

شيماء مصطفى

من العادات التى يحرص عليها المصريين فى الاحتفال بشم النسيم تناول البصل مع الرنجة والفسيخ، وهناك 7 فوائد من تناول البصل مع الفسيخ والرنجة نستعرضها فى النقاط التالية:

1- تناول البصل مع الفسيخ والرنجة يعتبر فاتح للشهية لأنه يحتوى على ألياف.-

2-البصل يحتوى على كبريت السليلوز الذى ينشط حركة المعدة.

3- يساعد تناول البصل الجسم على الإخراج.

4- تناول البصل يعطى الإحساس بالشبع مما يقلل من تناول الأسماك المملحة والرنجة.

5- تعد الزيوت الطيارة الموجودة فى البصل مطهرة للفم والمعدة والأمعاء.

6- الكراث بالبصل قاتل للميكروبات الضارة بالإنسان.

7- تناول البصل يقلل من احتمالات الإصابة بجلطة الدم.

ونعرض صورة إنفوجرافيك تبين تأثير وفوائد تناول البصل مع الرنجة والفسيخ وخاصة فى مناسبة شم النسيم.



المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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