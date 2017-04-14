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العشرات يحطمون مقهيين في كفر الشيخ انتقامًا لمقتل شاب

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العشرات يحطمون مقهيين في كفر الشيخ انتقامًا لمقتل شاب العشرات يحطمون مقهيين في كفر الشيخ انتقامًا لمقتل شاب

مصراوي Masrawy

صورة من الواقعة

كفر الشيخ - إسلام عمار:
أقدمت عشرات الشباب في مدينة سيدي سالم بكفر الشيخ على تحطيم مقهيين مملوكين لشخصين من قرية الشمارقة التابعة لمركز كفر الشيخ، مسقط رأس متهم بقتل أحد شباب المدينة، انتقامًا لابن مدينتهم.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء سامح مسلم، إخطارًا بالواقعة، فيما انتقلت قوة من الشرطة إلى محل الحادثة، حيث يجرى حاليًا حصر للتلفيات.

وبسؤال العاملين في المقهيين، أفادوا أن مجموعة من الشباب حطموا اليوم محتويات المقهيين، مستخدمين الشوم، متوعدين العاملين في المقهيين بمزيد من التعدي، انتقامًا للشاب القتيل.

وكان العميد أحمد عادل مأمور مركز شرطة سيدي سالم، والرائد علاء سكران رئيس المباحث تلقيا إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، أول من أمس الأربعاء، بوصول المدعو "أحمد. ر. س" 20 سنة، جثة هامدة، وبه طعنة في الصدر، أصيب بها خلال مشاجرة مع أحد شباب قرية المشارقة.

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