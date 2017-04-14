بالصور .. ضبط 900 كيلو سردين فاسد في حملة بأسواق دمنهور

البحيرة – أحمد نصرة:



ضبط مكتب مراقبة الأغذية، بإدارة دمنهور الصحية، خلال حملة اليوم الجمعة، ٩٠٠ كجم سردين مملح فاسد بداخل مخزن لتمليح الأسماك، حيث وجدت تلك الكمية داخل ٨ براميل بلاستيكية وخشبية في حالة تعفن وتحلل، وتنبعث منها رائحة كريهة، دون وجود علامات وبيانات على العبوات الحاوية.



من جانبه، قال الدكتور عماد حمدي، مدير عام الشؤون الوقائية بمديرية الصحة، في تصريحات صحفية اليوم: "إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، تُكثف من حملاتها على الأسواق ومحلات ومصانع الأسماك المملحة والمدخنة على مستوى المحافظة، بمناسبة عيد شم النسيم، إضافة إلى الفروشات والمراكب الراسية على النيل، والتي تصنّع وتعرض وتبيع الأسماك المملحة خلال الفترات الصباحية والمسائية، مع سحب عينات من هذه الأصناف وإرسالها للمعامل لفحصها".

