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صور| مدير أمن سوهاج يقدم واجب العزاء في «شهيد ساقلته»

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قدم اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، واجب العزاء في الخفير النظامي عوني عزيز عبد اللاه أحمد، من قوة مركز شرطة ساقلته، الذي استشهد في أثناء حملة أمنية لضبط خارجين عن القانون، أطلق أحدهم النيران صوبه، ما أسفر عن وفاته ومواطن تصادف مروره أثناء الاشتباكات.

رافق مدير الأمن، اللواء عمر عبد العال، نائب مدير أمن سوهاج، اللواء أحمد جنيدي، الوكيل الجغرافي لقطاع سوهاج للأمن المركزي، العميد أشرف أبو المكارم، مدير إدارة الأمن الوطني بسوهاج، والمقدم محمد المعتصم، قائد قوات تأمين سوهاج.

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