بالفيديو.. داعية: «كل أب يسلم ابنه لو كان منحرفًا فكريًا»

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قال الداعية الإسلامي عماد عوض، إن مصر مستهدفة من الجميع، موجهًا التعازي لأهالي ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.

وناشد عوض، خلال برنامج "المسلمون يتسائلون"، المذاع على قناة "المحور"، الشعب المصري بالتصدي للفكر الضال، قائلًا: "آن الاوان أن محدش يداري على مصايب حد، كل أب يسلم إبنه للجهات الأمنية لو كان منحرفًا فكريًا لأن في الآخر كلنا بنعاني، ومصر لو سقطت العالم كله هيسقط".

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وتابع:"ربوا ولادكم كويس واسال ابنك سهران فين وقاعد مع مين، وعلى مجلس النواب وضع يده على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك، زينا زي باقي دول العالم كلها، لازم نراقب الفيس بوك لأنها الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الإرهابيين في نقل أفكارهم".