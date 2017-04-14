صور| الجيش يعلن مقتل إرهابيين شديدي الخطورة في وسط سيناء

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أعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، تمكن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من توجيه ضربة جديدة للبؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية بوسط سيناء، حيث أسفرت المداهمات عن مقتل تكفيريين شديدي الخطورة، وتدمير 9 عشش خاصة بتلك العناصر، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعي و4 دراجات نارية، وضبط عربتي ربع نقل خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأضاف في بيان، أنه تم اكتشاف وتدمير كهف خاص بالعناصر الإرهابية، عثر بداخله على عدد من الألغام ودانات المدفعية، وبعض المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وكمية من مواد الإعاشة.