مبروك عطية: الجهاد في بر الوالدين وليس تفجير الكنائس

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ناشد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، الأبناء بعدم ترك أمهاتهم، :"متسبوش أمكم.. ولا جواز ولا عيال أهم منها".

وأضاف عطية، خلال برنامج "كلمة السر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، :"مراعاة أمهاتكم يتسمى جهاد في سبيل الله، مش تفجير الكنائس، ولو معملتوش كده مع أهلكم هتتحاسبوا حساب شديد من ربنا".

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ورد عطية، على سؤال إحدى المتصلات بأن والدتها مريضة بمرض الوسواس، وترغب في الانتحار بعد زواجها واقتراب زواج شقيقتها، قائلًا: "يجب أن تراعي البنتان أمهما، وأن يعلم زوجيهما بخطورة المشكلة، وأهمية أن يترك كل منهما زوجته تذهب لأمها حتى لا يحمل ذنبًا".