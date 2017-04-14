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انخفاض 20% في السياحة بالأقصر بعد «تفجيري طنطا والإسكندرية»

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انخفاض 20% في السياحة بالأقصر بعد «تفجيري طنطا والإسكندرية» انخفاض 20% في السياحة بالأقصر بعد «تفجيري طنطا والإسكندرية»

التحرير

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قال محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن نسبة الإشغال السياحي بالمحافظة انخفضت إلى 20 % هذا الأسبوع، متأثرة بأحداث تفجيري كنيستي مارجرجس في طنطا، والمرقسية في الإسكندرية.

وأوضح عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، لـ"التحرير"، أن الشركات السياحية الأمريكية واليابانية، خفضت أعداد السياح الوافدين إلى المحافظة بعد الأحداث التي شهدتها في الفترة الأخير، ما أدى إلى هذا التراجع، مقارنة بالأسبوع الماضي الذي تراوحت فيه النسبة إلى 30 %.

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وأشار إلى أن هناك العديد من الجنسيات مازالت تتردد على الأقصر، دون إلغاء للرحلات، للتمتع بمشاهدة الآثار الفرعونية بالبرين الشرقي والغربي.

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التحرير

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