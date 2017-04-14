الجندي للحكومة: «الطوارئ مش عشان تلبسي العيال قضايا بانجو»

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قال النائب مصطفى الجندي، اليوم الجمعة، إن الإرهاب حاليًا عبارة عن جيوش وأجهزة استخباراتية عالمية، مشدّدًا على أن المواطن عليه التعاون مع الأمن لمحاربة التنظيمات المتطرفة.

أضاف الجندي، خلال تصريحات لبرنامج "عين على البرلمان"، عبر فضائية "الحياة 2"، موجهًا إلى الحكومة، قائلًا: "خلي بالك يا حكومة إننا وافقنا على قانون الطوارئ مش عشان تشيلي العيال كيس بانجو وتلبسيهم قضايا، إنتوا أخدتوا الطوارئ عشان تحاربوا إرهاب وجشع تجار، وعشان يبقى عندكم كل شيء، ولما نيجي نحاسبكم نقول إنكم أخدتوا كل الإمكانات الدستورية، ولم تستطيعوا أن تحموا البلد".

تابع: "أول حاجة عشان نمنع عيالنا إنهم يتجندوا، إننا نوفرلهم لقمة نضيفة، وإنهم يلاقوا حلم ولو صغير يعيش عشانه، وكل ده أساسيات الحياة والتي يفترض أن الدستور يكفلها ولكنها لم تتحقق في الواقع".