أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الجندي للحكومة: «الطوارئ مش عشان تلبسي العيال قضايا بانجو»

Google+ Print
الجندي للحكومة: «الطوارئ مش عشان تلبسي العيال قضايا بانجو» الجندي للحكومة: «الطوارئ مش عشان تلبسي العيال قضايا بانجو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب مصطفى الجندي، اليوم الجمعة، إن الإرهاب حاليًا عبارة عن جيوش وأجهزة استخباراتية عالمية، مشدّدًا على أن المواطن عليه التعاون مع الأمن لمحاربة التنظيمات المتطرفة.

أضاف الجندي، خلال تصريحات لبرنامج "عين على البرلمان"، عبر فضائية "الحياة 2"، موجهًا إلى ، قائلًا: "خلي بالك يا حكومة إننا وافقنا على قانون الطوارئ مش عشان تشيلي العيال كيس بانجو وتلبسيهم قضايا، إنتوا أخدتوا الطوارئ عشان تحاربوا إرهاب وجشع تجار، وعشان يبقى عندكم كل شيء، ولما نيجي نحاسبكم نقول إنكم أخدتوا كل الإمكانات الدستورية، ولم تستطيعوا أن تحموا البلد".

تابع: "أول حاجة عشان نمنع عيالنا إنهم يتجندوا، إننا نوفرلهم لقمة نضيفة، وإنهم يلاقوا حلم ولو صغير يعيش عشانه، وكل ده أساسيات الحياة والتي يفترض أن الدستور يكفلها ولكنها لم تتحقق في الواقع".

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الصحة يكشف تفاصيل خطة الحكومة لعلاج مرضى فيروس سي خلال عام

وزير الصحة يكشف تفاصيل خطة الحكومة لعلاج مرضى فيروس سي خلال عام

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

نائب برلماني: كافة وثائق الحكومة تؤكد "مصرية تيران وصنافير"

نائب برلماني: كافة وثائق الحكومة تؤكد "مصرية تيران وصنافير"

الحكومة الكولومبية تبدأ تدريب متمردي "فارك" للعمل كحراس شخصيين

الحكومة الكولومبية تبدأ تدريب متمردي "فارك" للعمل كحراس شخصيين