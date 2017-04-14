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بالفيديو.. آمنة نصير: يجوز للرجل ضرب زوجته كنوع من المعاتبة

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بالفيديو.. آمنة نصير: يجوز للرجل ضرب زوجته كنوع من المعاتبة بالفيديو.. آمنة نصير: يجوز للرجل ضرب زوجته كنوع من المعاتبة

التحرير

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قالت الدكتورة اَمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن علماء الإسلام أفتوا بأن الرجل يجوز أن يضرب زوجته ضربًا خفيفًا ولو بـ"سواك"، كنوع من المعاتبة، وليس ضربًا مبرحًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم"، "الإسلام أبغض ضرب الزوج لوجه لزوجته، لأن فيه إهانة لخلق الله، ومينفعش الرجل يضرب زوجته ويكسرلها ضلع ويبوظلها وشها".

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وتابعت: "إذا استمرت الزوجة في ارتكاب الأخطاء، فللزوج الحق في قول الموعظة، ثم أن يهجرها دون ترك غرفة النوم، لكن يعطي لها ظهره أثناء النوم، ولا يترك المنزل".

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التحرير

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