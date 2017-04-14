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فاجأت الجميع بقصتها مع التحرش.. معلومات قد لا تعرفها عن إنجي المقدم

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التحرير

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روت الفنانة إنجي المقدم تفاصيل تعرضها للتحرش في صغرها، مشيرة إلى إنها كانت تخجل من الحديث عن ذلك لوالدها.

وقالت خلال لقائها مع برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، "سأحكي واقعة تعرض لها البنات كثيرًا في الثانوي، عندما وصلت باب مصعد العقار الذي أقطن فيه فوجئت بشخص غريب ينظر لي نظرات غريبة، فقررت عدم استخدام المصعد الكهربائي والصعود لشقتي على السلم، فلحق بي هذا الشخص ودفعني على الأرض وحاول التهجم علي، لكني ضربته بقدمي واستطعت الهروب منه".

وأضافت: "الحاجات ديه بتخليني مكسوفة طول الوقت من إني ست.. بس دي مش غلطتي أنا، والواحد لازم يتكلم ويزعق، اللبس مش بالضرورة السبب، بدليل إننا بنشوف سيدات أخريات لابسين محتشم جدًا ورغم كده بيتحرشوا بيهم".

وفي هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عن الفنانة إنجي المقدم في هذا التقرير.

درست "المقدم" علم النفس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عملت بمجال تقديم البرامج التليفزيونية في البداية من خلال قنوات أوربت في برنامج "السلم والثعبان".

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اتجهت إنجي للعمل في التمثيل، وكانت بدايتها في مسلسل "أحمد إتجوز منى"، وشاركت أيضًا في مسلسل "لحظات حرجة" عام 2007، حيث شاركت كضيفة شرف، ثم لعبت أدوارًا في العديد من الأعمال، كان أبرزها "حرمت يا بابا"، "سي عمر وليلى أفندي"، و"هبة رجل الغراب".

فاجأت الجمهور بصورة ابنتها التي نشرتها على حسابها الخاص في "انستجرام"، حيث ظهرت ابنتها في سن قريب من مرحلة الشباب، خاصةً أن إنجي مازالت شابة أيضًا.

يعتبر دورها في مسلسل "سقوط حر" هو الأبرز، وتقول عن ذلك الدور إنها تعرضت للسباب من الكثيرين بسببه، لقسوتها خلاله على الفنانة نيللي كريم.

وقالت عن تلك الشخصية، من خلال البرنامج الإذاعي "عيش صباحك"، الذي يقدمه الإعلامي مروان قدري، "شخصيتي اللي هي علا في المسلسل أنا كنت حباها ومتعاطفة معاها جدًا، وكانت الناس بتكلمني، تهزقني وتشتمني حرام عليكي وبتعملي فيها كده ليه وكفاية اللي هي فيه، علشان بعمل كده في نيللي أو يعني في ملك في المسلسل".

 

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التحرير

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