المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين شديدي الخطورة بسيناء

الجيش الثالث الميداني
كتب- مصطفى المنشاوي:
واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية، وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء، وأسفرت أعمال المداهمات عن مقتل 2 من التكفيرين شديدي الخطورة.
وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه تم تدمير 9 عشش، خاصة العناصر التكفيرية تستخدم فى الإختباء والتمركز، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعى و4 دراجة نارية، وضبط 2 عربة ربع نقل.
وأضاف المتحدث العسكري- في بيان له، الجمعة- أنه تم اكتشاف وتدمير كهف خاص بالعناصر الإرهابية عثر بداخله على عدد من الألغام ودانات المدفعية وبعض المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وكمية من مواد الإعاشة.
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