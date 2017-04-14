المعارضة السورية تسيطر على حي المنشية في درعا بالكامل

حلب -(د ب أ):

شنت فصائل المعارضة السورية، اليوم الجمعة، هجومًا على آخر مواقع القوات السورية على أطراف حي المنشية في مدينة درعا وتمكنت من بسط سيطرتها عليه بشكل كامل بعد حوالي شهرين من إطلاق معركة "الموت ولا المذلة".

وقال قائد عسكري في غرفة البنيان المرصوص لوكالة الانباء الألمانية، إن "الثوار سيطروا على كتلة الارشادية وحاجز مدرسة معاوية اخر نقاط لقوات النظام والميليشيات التابعة لهم في حي المنشية على أطراف حي سجنة بمدينة درعا البلد اليوم بعد هجوم شنته الفصائل".

وأكد القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه "بعد إتمام السيطرة على حي سجنة يصبح حي درعا البلد تحت سيطرة الثوار بشكل كامل وبذلك تكون بوابة تحرير مدينة درعا، ولن يكون للنظام أي وجود عسكري جنوب وادي الزيدي الذي يفصل حي درعا البلد عن درعا المحطة".

وأعلنت الغرفة قبل قليل السيطرة على المقسم التابع لقوات الأسد في كتلة "الإرشادية"، ضمن معركة "الموت ولا المذلة"، المستمرة منذ 12 فبراير الماضي.

وسيطرت فصائل الجبهة الجنوبية بداية الأسبوع الماضي على حي المنشية بعد معارك استمرت حوالي شهرين سقط خلالها مئات القتلى والجرحى من فصائل المعارضة وقوات النظام.