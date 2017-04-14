بالصور.. محافظ الدقهلية يؤكد مشاركته بـ"قداس سبت النور"

الدقهلية - رامي القناوي:

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، واللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، الخدمات الأمنية المتمركزة بمحيط عدد من الكنائس بمدينة المنصورة.

وزار الشعراوي، كنائس العذراء مريم، والملاك ميخائيل، والمطرانية، وأشاد بالدور الأمني في تأمين الكنائس والمنشآت الحيوية، واستخدام بوابات إلكترونية وفرض حَرم أمن بمحيط الكنائس، بالتنسيق مع الكشافة والتزامهم وجديتهم في تنفيذ عناصر الخطة الموضوعة بكل حسم وحزم دون تفرقة.

وخلال دخول الزائرين كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل، بشارع السكة الجديدة، قام أفراد وأطقم التأمين القائمة على عمليات الحراسة بالكنائس، بتفتيش المحافظ ومدير الأمن وجميع القيادات والمرافقين قبل الدخول، في إطار الالتزام التام بتنفيذ الإجراءات المقررة ضمن الخطة الأمنية.



والتقى المحافظ، الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، مؤكدًا مشاركته بقداس غد، وهو قداس سبت النور، ووجه الشكر لأعضاء الكشافة من الشباب والسيدات ودورهم المحوري في مساعدة قوات الأمن لتفتيش الحاضرين إلى الكنيسة وأداء "صلاة الجمعة الحزينة"، والتي ستستمر طوال اليوم دون توقف.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية: "إن الفترة الحالية تتطلب معالجة مجتمعية للسلوك العام، وأن ما حدث من عمليات إرهابية خلال الآونة الأخيرة لا يعبر ولا يمتّ للإسلام بصلة".



وأضاف أن الفكر الانتقامي غير متواجد بعقيدة المصريين، مشددًا على ضرورة مواجهة الفكر التكفيري بالفكر العقلاني المستنير، الذي يهدف إلى وحدة الصف ونشر سماحة الإسلام الوسطي المعتدل.