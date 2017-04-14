أحمد الشيخ: عبد الله السعيد أذكى اللاعبين في الدوري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد أحمد الشيخ، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف نادي مصر المقاصة، أن عبد الله السعيد من أذكى اللاعبين الذين لعبت بجوارهم في الأهلي.

وقال الشيخ، خلال برنامج «العين الثالثة» المذاع على فضائية «أون سبورت»: "السعيد كثيرًا ما كان يهرب من أماكن الازدحام في الملعب ليوجد حلولًا لنفسه»، مضيفًا: «هاني سعيد هو أذكى اللاعبين الذين لعبت بجوارهم في المقاصة».

شاهد أيضا

وتحدث الشيخ عن أكثر اللاعبين الذين أزعجوه فى الملعب، قائلًا: «طارق حامد من أكثر اللاعبين الذين أتعبتني في اللعب ضدهم»، مشددًا: «أحمد فتحي هو من أفضل اللاعبين في تدارك الخطأ عقب انقطاع الكرة منه أو بعد مراوغته بسبب تدافعه، فلديه القدرة على استعادة توازنه سريعًا».

واختتم: «أبو تريكة وحازم إمام هما مثلي الأعلى، وأتمنى أن أصل لمكانتهما».