بالصور || تعرّف على الإرهابي الملقب بدكتور خلايا التفجير وسفير النوايا الحسنة بين الإخوان وداعش

بعد أن تمكنت أجهزة الأمن المصرية، من تحديد هوية منفذي الهجوم الانتحاري على كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالأسكندرية، ذلك الهجوم الذي خلف أكثر من45 قتيلا، و120 مصابا في سعف الأحد، يوم الأحد الماضي تمكنت أيضا الأجهزة الأمنية من تحديد العناصر المتورطة في الهجوم والعقل المدبر له.

فقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا وهو المتهم ممدوح أمين محمد بغداد، والمولود فى 25 يونيو بمحافظة قنا، ويقيم في نجع الحجيرى ـ الظافرية مركز قفط، ومتورط قبل ذلك فى استهداف كمين النقب بالوادي الجديد .

وهناك عناصر أخرى مدبرة للهجوم الانتحاري، ومن أبرزهم الدكتور وأحيانا أخرى سفير النوايا الحسنة، وهو مهاب “مصطفى السيد قاسم”، ويُطلق عليه حركيًا الدكتور، هو قائد خلية تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، وأحد زعماء الخلايا العنقودية المتهمة بتفجير كنيستي المرقسية بالإسكندرية، وماري جرجس بطنطا.

الاسم :- مهاب مصطفى السيد قاسم.

المهنة :- طبيب

الاسم الحركي واللقب الأول:- الدكتور.

محل وتاريخ الميلاد:- القاهرة في 1986/11/2.

محل الإقامة :- 7 ش محمد زهران / الزيتون/ القاهرة.

الانتماء :- تنظيم بيت المقدس.

اللقب الثاني:- سفير النوايا الحسنة.

حيث كشف الخبير الأمني، العميد خالد عكاشة، أن من أقام جسرا وعلاقة متواصلة بين عناصر جماعة الإخوان، وتنظيم داعش رغم الخلاف الكبير بين الاثنين على حد قول الخبير الأمني، هو الإرهابي مهاب مصطفى السيد قاسم الملقب بالدكتور لأنه طبيب وبالسفير كونه أقام الجسر بين تنظيم داعش والإخوان بعدما سافر لقطر عام 2015 و التقى بعناصر جماعة الإخوان هناك ثم عاد لمصر وذهب لسيناء للتواصل مع داعش .