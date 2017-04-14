أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على 15 متهمًا في أحداث كوم اللوفي بالمنيا

Google+ Print
القبض على 15 متهمًا في أحداث كوم اللوفي بالمنيا القبض على 15 متهمًا في أحداث كوم اللوفي بالمنيا

مصراوي Masrawy

مديرية أمن المنيا

المنيا - (أ ش أ):

قال مصدر أمني بمحافظة المنيا: "إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهمًا على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس الخميس، وأكد أن أجهزة الأمن سيطرت على الموقف ومنعت تجدد المشادات".

وأضاف المصدر الأمني، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن المشادات وقعت على خلفية تجمع عدد من أقباط القرية واعتزامهم الصلاة وإقامة طقوس كنسية بأحد المنازل دون الحصول على ترخيص، وأن الأجهزة الأمنية فرضت كردونًا حول القرية وتمكنت من السيطرة على الموقف واحتواء الأزمة.

كانت سلطات الأمن، تلقت إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بأن الأهالي من المسلمين، لاحظوا تجمعات لأقباط يعتزمون الصلاة وإقامة طقوس كنسية بمنزل دون الحصول على تصريح، ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين الجانبين، وتراشق بالطوب والحجارة.

وانتقل اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إلى القرية على رأس قوة مكبرة من الأجهزة الأمنية لمنع تفاقم الأمور والسيطرة على الأحداث، وأصيب لواء شرطة بحالة إجهاد نُقل على إثرها لمستشفى المطرانية لتلقي العلاج اللازم، وكلّف مدير الأمن فريقًا من البحث الجنائي والأمن العام بالتحري وضبط مرتكبي الوقائع.

وتجددت الأحداث في المساء، فقام شخص من الأهالي يدعى "دانيال م."، 28 سنة، فلاح، بإشعال النيران في 4 (عشش) مهجورة تُستخدم كحظائر ماشية، تقع على أطراف القرية، دون وقوع أضرار بشرية، وتبين أنها ملك كل من: عيسى صاروفيم، وموريس بطرس، ومجدي منير، وحمدي أمين محمدين وشقيقه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ

حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ

تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار

تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار