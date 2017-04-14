القبض على 15 متهمًا في أحداث كوم اللوفي بالمنيا

المنيا - (أ ش أ):

قال مصدر أمني بمحافظة المنيا: "إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهمًا على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس الخميس، وأكد أن أجهزة الأمن سيطرت على الموقف ومنعت تجدد المشادات".

وأضاف المصدر الأمني، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن المشادات وقعت على خلفية تجمع عدد من أقباط القرية واعتزامهم الصلاة وإقامة طقوس كنسية بأحد المنازل دون الحصول على ترخيص، وأن الأجهزة الأمنية فرضت كردونًا حول القرية وتمكنت من السيطرة على الموقف واحتواء الأزمة.

كانت سلطات الأمن، تلقت إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بأن الأهالي من المسلمين، لاحظوا تجمعات لأقباط يعتزمون الصلاة وإقامة طقوس كنسية بمنزل دون الحصول على تصريح، ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين الجانبين، وتراشق بالطوب والحجارة.

وانتقل اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إلى القرية على رأس قوة مكبرة من الأجهزة الأمنية لمنع تفاقم الأمور والسيطرة على الأحداث، وأصيب لواء شرطة بحالة إجهاد نُقل على إثرها لمستشفى المطرانية لتلقي العلاج اللازم، وكلّف مدير الأمن فريقًا من البحث الجنائي والأمن العام بالتحري وضبط مرتكبي الوقائع.

وتجددت الأحداث في المساء، فقام شخص من الأهالي يدعى "دانيال م."، 28 سنة، فلاح، بإشعال النيران في 4 (عشش) مهجورة تُستخدم كحظائر ماشية، تقع على أطراف القرية، دون وقوع أضرار بشرية، وتبين أنها ملك كل من: عيسى صاروفيم، وموريس بطرس، ومجدي منير، وحمدي أمين محمدين وشقيقه.