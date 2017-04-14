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بالصور .. مساعد وزير الداخلية للدلتا ومدير أمن القليوبية يتفقدان تأمين كنائس المحافظة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (1)مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (1)

مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (3)مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (3)

مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (5)مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (5)

مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (2)مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (2)

مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (4)مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (4)

مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (6)مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (6)

مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (7)مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (7)

مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظةمدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة

مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (9)مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين كنائس المحافظة (9)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد، اللواء سعيد شلبي، مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، اليوم الجمعة، الحالة الأمنية بكنائس محافظة القليوبية، للاطمئنان على تأمينها وتفقد كاميرات المراقبة والتأكد من تفعيلها وعملها.

من جانبه، شدد، اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية على اليقظة التامة لجميع أفراد الحراسة، ومنع دخول أي شخص دون المرور على البوابات الإلكترونية، والتواجد المستمر حول الكنائس.

وأمر مدير الأمن، العميد مجدي راشد مأمور قسم أول بنها، والمقدم عثمان الشامي نائب مأمور القسم، والعقيد عماد عبد البديع، والمقدم عصام النجار، والرائد أحمد سالم، والرائد أيمن عادل، وأمناء وأفراد الشرطة المسئولين عن تأمين كنيسة المطرانية والإنجيلية بمدينة بنها، بالتناوب في أماكن الخدمة أثناء الصلاة، ومنع وقوف أي سيارات أمام الكنائس، وتحري الدقة في الاشتباه في أي مواطن.

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