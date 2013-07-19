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الحلقة العاشرة من "لن أطلب الطلاق": صديق عبد الله يعرض عليه أن يخون زوجته

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الحلقة العاشرة من "لن أطلب الطلاق": صديق عبد الله يعرض عليه أن يخون زوجته الحلقة العاشرة من "لن أطلب الطلاق": صديق عبد الله يعرض عليه أن يخون زوجته

كتب : سارة محمد منذ 39 دقيقة

في الحلقة العاشرة من مسلسل "لن أطلب الطلاق"، يطلب ابن حنان من أمه ألا تتطلق من أبيه لأنه يحبهم كثيرا، فتؤكد له أنها لم تترك أباه، ويخرج عبدالله مع أحد أصدقائه، ويغازل صديقة فتيات في الشارع ويعرض عليه أن يشاركه لكنه يرفض.

تظهر نوال وهي في حالة إعياء شديدة بعد الأكل التي تناولته قبل النوم وهي حامل، وتطلب من زوجها ألا يذهب لعمله ويجلس معها، لكنه لا يستطيع.

تتصل حنان بأخيها خالد حتى يعرضها على دكتور، وتحتجز في المستشفى، ويتصل بها زوجها ويتشاجر معها لأنها لم تتصل به لتخبره بأنها تريد أن تذهب إلى المستشفى، ويدخل خالد غرفته ليجد زوجته تنظفها، فيتشاجر معها ويخرجها من الغرفة، ويقول لها ألا تدخل غرفته مرة أخرى بعد أن قررت أن تنفصل في غرفة خاصة بها.

يخرج عبدالله من بيته غاضبا بعد مشاجرته مع زوجته ويذهب إلى صديقه، فيعرض عليه أن يخون زوجته حتى يعيد علاقته بها مرة أخرى، وبعد مرور سبعة أشهر تنجب نوال توأما، وتقابل حنان عبدالله في المستشفى بعد فترة لم تراه فيها.

"لن أطلب الطلاق" تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وتشارك في البطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي الكندري وأزهار الحلواجي.

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