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سائق حافلة في ألمانيا قد يدفع غرامة لرفضه ركوب منتقبة

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سائق حافلة في ألمانيا قد يدفع غرامة لرفضه ركوب منتقبة سائق حافلة في ألمانيا قد يدفع غرامة لرفضه ركوب منتقبة

مصراوي Masrawy

سيدة منتقبة في ألمانيا

لم يسمح سائق حافلة عمومية بمدينة لير في ألمانيا لسيدة منتقبة بركوب الحافلة، ولذلك فإنه يواجه الآن احتمال تغريمه مبلغاً مالياً كبيراً.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في مدينة لير بولاية سكسونيا السفلى الألمانية إن سائق الحافلة ربما يضطر لدفع غرامة مالية جراء رفضه أكثر من مرة السماح لمنتقبة بركوب الحافلة، مشيرة إلى أن الشركة المشغلة للحافلة ستتخذ إجراءات إدارية ضد السائق بسبب ذلك.

وكان السائق قد رفض صعود السيدة الحامل، التي كانت تلبس رداءاً طويلاً ونقاباً، إلى الحافلة التي يقودها. وقال إدوارد دينكيلا، المتحدث باسم بلدية المدينة، إن هناك استجواباً للسائق وشركة الحافلات بشأن الواقعة المتكررة، وإن الغرامة المالية يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف يورو كحد أقصى وفقاً لدرجة المخالفة الإدارية.

وحسب الشرطة، فقد قام زوج السيدة المنتقبة بتقديم بلاغ رسمي ضد السائق، فيما أقرت شركة الحافلات، التي تعمل تحت مظلة بلدية المدينة، في بيان لها بالتصرف الخاطئ للسائق. وأوضح المدير التنفيذي للشركة، تيمو بوبِنجا، أن تصرف السائق كان جهلاً منه "ولكن مثل هذا الشيء ما كان له أن يحدث ولا يجوز له أن يتكرر".

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مصراوي Masrawy

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