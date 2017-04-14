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صور| ميناء بورسعيد يستقبل 445 سائحا

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استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الجمعة، السفينة silver cloud وجنسيتها باهامس، قادمة من ميناء شرم الشيخ وعلى متنها 445 راكبا.

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، أنه طول السفينة يبلغ 155.8 متر وعرضها 21.4 متر والغاطس 5.7 متر، وستنتظر السفينة بالميناء حتى الساعة العاشرة والنصف مساءا ثم تغادر إلى ميناء حيفا.

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وأضافت أن الربان حسين الشاذلى، مدير عام ميناء غرب بورسعيد، أصدر تعليماته بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة وتذليل أي معوقات أمام السياح الأجانب.

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