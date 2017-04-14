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بالفيديو.. وزير الأوقاف: الكفر ليس مبررًا للقتل

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بالفيديو.. وزير الأوقاف: الكفر ليس مبررًا للقتل بالفيديو.. وزير الأوقاف: الكفر ليس مبررًا للقتل

التحرير

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كل من دافع عن الوطن ومؤسساتها وكياناته فهو شهيد، مشيرًا إلى الكفر ليس مبررًا للقتل، خاصة وأن النبي (ص) عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والفلاحين.

وأضاف خلال خطبته للجمعة بمسجد المستشار علي عبد الهادي بالإسماعيلية، أن المسلمين والمسيحيين شركاء في مصير هذا الوطن، ولا سبيل لتفرقة أو استثناء بينهما، مؤكدًا أن حرمة الكنائس كحرمة المساجد، والاعتداء عليها كاستهداف المساجد، ومن مات مدافعًا عن الكنيسة كمن مات مدافعًا عن المسجد سواء بسواء، نحتسبه شهيدًا في سبيل الله.

وتابع: «عن الإمام بن حزم رضى الله عنه وأرضاه أنه إذا جاء من يريد أن يعتدي على غير المسلمين، ممن يعيشون مع المسلمين سواء يعتدي على أنفسهم أو أعراضهم أو دور عباداتهم، وجب علينا أن نحميهم، وأن نخرج بالسلاح للدفاع عنهم وأن نموت دون ذلك».

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التحرير

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