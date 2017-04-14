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بالفيديو.. أولى لقطات دخول الانتحاري لـ«كنيسة طنطا» قبل تفجيرها

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بالفيديو.. أولى لقطات دخول الانتحاري لـ«كنيسة طنطا» قبل تفجيرها بالفيديو.. أولى لقطات دخول الانتحاري لـ«كنيسة طنطا» قبل تفجيرها

التحرير

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عرض الإعلامي أسامة كمال، مقطع ، يظهر فيه تحركات الإرهابي ممدوح أمين محمد بغدادي في كنيسة مارجرجس في مدينة "طنطا"، بمحافظة الغربية، قبل لحظات من أن يفجر نفسه داخلها.

وقال "كمال" خلال برنامجه "مساء "، على قناة "dmc"، أمس الخميس، تعليقًا على الفيديو: "دي تحركات المتهم ممدوح بغدادي، داخل الكنيسة، وهو من مواليد 1977 من نجع الحجيري في منطقة الظفرية مركز قفط، محافظة قنا، حاصل على ليسانس آداب، وكان هربان من شهر 12، هو أحد كوادر البؤرة الإرهابية التي يتولى قيادتها الإرهابي عمرو سعد عباس إبراهيم، زوج شقيقة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية".

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