«انتحاري مار جرجس».. منع تشغيل القرآن بالمكبرات و«كفّر» موظفي الدولة

التحرير

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أكد الشيخ طه محمد، إمام مسجد بقرية نجع الحجيري، التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، إن ممدوح أمين بغدادي، المشتبه به في تفجير كنيسة مار جرجس بالغربية، كان يمنع المساجد من تشغيل القرآن الكريم بصلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت.

وأوضح إمام المسجد، في تصريحات لـ"التحرير"، أن "بغدادي" كان يعتبر هذا الأمر بدعة، لافتا بأن الأهالي تقدموا بعدة بلاغات لمديريتي الأمن والأوقاف بالمحافظة.

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وأشار "محمد" إلى أن منفذ تفجير طنطا، كان يصنف العاملين في المصالح الحكومية على أنهم "كفار"، موضحا أن أشقاءه يعتنقون الأفكار المتطرفة، وأن والده كان يعمل خفيرًا قبل وفاته.