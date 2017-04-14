«ميتسوبيشي» تعدل «أوتلاندر».. وتكشف عنها للجمهور في نيويورك

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كشفت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية عن إصدار بتغييرات طفيفة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وبحسب موقع "JDPower”، فإن الشركة اليابانية، دعمت الإصدار الجديد "فيس ليفت" من أوتلاندر بأنظمة إضاءة ضبابة بطراز "LED” وتغيرات واضحة على مستوى الشكل الخارجي وتحديدًا ممتص الصدمات الأمامي والخلفي والشبكة بمقدمة السيارة.

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وتعمل السيارة بمحرك أساسي بسعة 2000 CC مكون من 4 إسطوانات "سلندر"، ويستطيع توليد قوة مقدارها 148 حصان، وتتمتع بعزم دوران 197 نيوتن متر.

وتطرح الشركة اليابانية نسخة أخرى من المحركات، بسعة 2400 CC ومكون من 4 إسطوانات "سلندر"، ويستطيع توليد قوة مقدارها 168 حصان، وتتمتع بعزم دوران 226 نيوتن متر.