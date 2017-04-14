أخبار عاجلة

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
مقدمة رامز لـ "حفيدة الترسو" ناهد السباعي في #رامز_تحت_الأرض -
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدة الرسمية -
إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«ميتسوبيشي» تعدل «أوتلاندر».. وتكشف عنها للجمهور في نيويورك

Google+ Print
«ميتسوبيشي» تعدل «أوتلاندر».. وتكشف عنها للجمهور في نيويورك «ميتسوبيشي» تعدل «أوتلاندر».. وتكشف عنها للجمهور في نيويورك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية عن إصدار بتغييرات طفيفة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وبحسب موقع "JDPower”، فإن الشركة اليابانية، دعمت الإصدار الجديد "فيس ليفت" من أوتلاندر بأنظمة إضاءة ضبابة بطراز "LED” وتغيرات واضحة على مستوى الشكل الخارجي وتحديدًا ممتص الصدمات الأمامي والخلفي والشبكة بمقدمة السيارة.

شاهد أيضا

وتعمل السيارة بمحرك أساسي بسعة 2000 CC مكون من 4 إسطوانات "سلندر"، ويستطيع توليد قوة مقدارها 148 حصان، وتتمتع بعزم دوران 197 نيوتن متر.

وتطرح الشركة اليابانية نسخة أخرى من المحركات، بسعة 2400 CC ومكون من 4 إسطوانات "سلندر"، ويستطيع توليد قوة مقدارها 168 حصان، وتتمتع بعزم دوران 226 نيوتن متر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف

شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان