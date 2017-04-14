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«BMW» تطرح أسرع إصدارات الفئة الخامسة بمعرض نيويورك

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«BMW» تطرح أسرع إصدارات الفئة الخامسة بمعرض نيويورك «BMW» تطرح أسرع إصدارات الفئة الخامسة بمعرض نيويورك

التحرير

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طرحت شركة "BMW” الألمانية العملاقة أحدث إصدارات الفئة الخامسة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع "BMW Blog”، فإن الشركة الألمانية العملاقة طرحت "M550i” الجديدة مزودة بالتقنية الحديثة الخاصة بالأداء "M Performance”، لتمثل أسرع إصدارات الفئة الخامسة على الإطلاق.

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وأظهرت التقنية الجديدة " M Performance” فروقًا واضحة بين الإصدارات الخاصة بالفئة الخامسة، لاسيما وأن المحفل الدولي هو أول معرض للسيارات يشهد ظهور التقنية الألمانية الحديثة.

وتعكف "BMW” على إعادة سيطرتها بشكل أساسي على بعض الأسواق، والتي تواجه فيها منافسة واضحة، خاصة في بعض الطرز وعلى رأسها الرياضي متعدد الأغراض "SUV” والسيدان.

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التحرير

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