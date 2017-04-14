إنريكي: «لن نستسلم.. الريمونتادا أمام يوفنتوس أسهل»

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أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، أن البلوجرانا قادرين على تحقيق الريمونتادا أمام يوفنتوس في دوري الأبطال، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة فريقه أمام ريال سوسييداد المقامة غدًا السبت، بملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الـ32 في الدوري الإٍسباني "الليجا".

وكان قد خسر برشلونة بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس، بملعب يوفنتوس أرينا، في ذهاب الدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج البلوجرانا للفوز بثلاثية نظيفة لضمان لعب وقت إضافي وركلات الترجيح، أو تحقيق الانتصار بفارق 4 أهداف.

وقال إنريكي "نستطيع تحقيق الريمونتادا أمام يوفنتوس، رقميا هي أسهل من ما كنا نحتاج فعله أمام باريس سان جيرمان، وسنخاطر أمام اليوفي ونلعب بكل شيء، لأن لا يوجد ما نخسره".

وعن هزيمة الذهاب أمام اليوفنتوس قال "ضد اليوفي أملك الشعور أنني لم أخطأ بأمر التكتيك، لكن أنا المدرب وأنا من يتحمل المسؤلية، لأنني أجلس هنا أمامكم .. لكن هذا لا يعني أن ما أقوله هو الصحيح، الجميع متأثر بالخساراة وخصوصا بدوري الأبطال، لكننا بالفعل بدأنا تغيير الكثير من الأمور".

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وأضاف إنريكي "مقتنع تماما أننا نستطيع قلب الطاولة، ومن يريد التصفير على اللاعبين .. فلينتظر لنهاية الموسم .. هذه نصيحتي، لا يوجد وقت لابتكار أسلوب جديد سأستدخدم ما يتوفر لدي من مميزات بلاعبيني، ولن نستسلم وسنقاتل حتى النهاية لقلب الطاولة".

وحول انتقاده للاعبين - بيكيه ونيمار وماسكيرانو- (طالع التفاصيل) عقب الهزيمة امام يوفنتوس، قال إنريكي "انتقاد اللاعبين؟ لست نادم على أي شيء قلته بعد مباراة اليوفي".

وعن مواجهة ريال سوسييداد غدًا قال "نريد أن نكون محاربين أكثر من أي وقت مضى .. نريد أن نقلب الطاولة ونعود للطريق الصحيح، وستكون مباراة معقدة وهم من أصعب الخصوم الذي نواجههم عادة، واللاعبون يعلمو أهمية هذه المباراة".

وتابع حديثه برسالة لجمهور برشلونة قائلا "الجمهور غدا؟ لا نفكر بذلك .. من الطبيعي أن يكونوا غاضبون من الهزيمة من يوفنتوس، لكن ما أطلبه من الجمهور غدا هو فقط تحفيز اللاعبين وتشجعيهم".