81 سائحًا يزورون السراديب الفرعونية بتونا الجبل في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

استقبلت منطقة آثار تونا الجبل بمركز ملوي بجنوب المنيا، اليوم الجمعة، وفدًا يضم 81 سائحًا، تفقدوا أهم المعالم الآثرية.

قال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة لمنطقة "تونا الجبل والآشمونين"، أن وفدًا ألمانيًا مكون من 77 شخصًا، و4 برازيلين زاروا المعالم الأثرية بالمنطقة، وهي السراديب الأثرية، ومقبرة بيتوزيرس والساقية الرومانية، وإيزادورا، ولوحة إخناتون.

وكان الوفد قد زار منطقة آثار بنى حسن بمركز أبوقرقاص، قبل الوصول إلى منطقة تونا الجبل، وزار الوفد قبلها آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس.